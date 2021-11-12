Польша не будет закрывать границу для Украины [ Редактировать ]
В пятницу, 12 ноября, состоялся телефонный разговор министров внутренних дел Украины и Польши Дениса Монастырского и Мариуша Каминского. Последний заверил в том, что страна не планирует закрывать границу для украинцев.
"Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский на обращение Дениса Монастырского заверил, что Украина останется в "зеленой зоне" поездок", - пишет пресс-служба МВД.
Добавим, что по состоянию на сегодня, уже 15 стран ЕС остаются открытыми для граждан Украины, а именно:
- Греция;
- Латвия;
- Хорватия;
- Нидерланды;
- Эстония;
- Кипр;
- Швеция;
- Австрия;
- Чехия;
- Бельгия;
- Дания;
- Франция;
- Ирландия,
- Словакия;
- Испания.
Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.
Кроме того, в Министерстве внутренних дел Литвы заявили об отправке военных к польско-белорусской границе. Это связано со стремительным потоком мигрантов со стороны Беларуси. В МВД Литвы отказываются называть количество солдат, которые будут перемещены к границам.
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