В пятницу, 12 ноября, состоялся телефонный разговор министров внутренних дел Украины и Польши Дениса Монастырского и Мариуша Каминского. Последний заверил в том, что страна не планирует закрывать границу для украинцев.

"Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский на обращение Дениса Монастырского заверил, что Украина останется в "зеленой зоне" поездок", - пишет пресс-служба МВД.

Добавим, что по состоянию на сегодня, уже 15 стран ЕС остаются открытыми для граждан Украины, а именно:

Греция;

Латвия;

Хорватия;

Нидерланды;

Эстония;

Кипр;

Швеция;

Австрия;

Чехия;

Бельгия;

Дания;

Франция;

Ирландия,

Словакия;

Испания.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел Литвы заявили об отправке военных к польско-белорусской границе. Это связано со стремительным потоком мигрантов со стороны Беларуси. В МВД Литвы отказываются называть количество солдат, которые будут перемещены к границам.

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