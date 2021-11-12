Міністр оборони України Олексій Резніков перебуває з робочою поїздкою на передовій. Разом із Головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним сьогодні вони в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Резніков, для якого це перший візит на посаді міністра оборони, знайомиться зі станом справ у військових підрозділах та на фронті загалом. Глава оборонного відомства подякував українським військовикам за службу, найкращих армійців нагородив вогнепальною зброєю.