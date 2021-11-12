Міністр оборони Резніков поїхав на передову [ Редактировать ]
Міністр оборони України Олексій Резніков перебуває з робочою поїздкою на передовій. Разом із Головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним сьогодні вони в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Резніков, для якого це перший візит на посаді міністра оборони, знайомиться зі станом справ у військових підрозділах та на фронті загалом. Глава оборонного відомства подякував українським військовикам за службу, найкращих армійців нагородив вогнепальною зброєю.
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