В Беларуси на учениях разбились российские десантники [ Редактировать ]
В беларусском городе Гродно во время учений разбились два российских военнослужащих, которые прыгали с парашютом. Погибли офицер и солдат срочной службы, сообщает Telegram-канал BYPOL.
"Сегодня (12 ноября, - ред.) при осуществлении высадки десанта российских ВДВ на полигоне Гожский в Гродненском районе произошло схождение двух парашютистов с погасанием купола одного из парашютов", - говорится в сообщении.
По информации Telegram-канала NEXTA Live, российские десантники прибыли в Гродненский район в пятницу, 12 ноября, для "совместных учений" с белорусами.
"Как сообщило Минобороны Беларуси, это "проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства, которая проводится в связи с наращиванием военной деятельности вблизи госграницы", - отмечает издание.
В NEXTA Live пояснили, что "военной деятельностью" в белорусском военном ведомстве называют защиту границ Литвы и Польши от мигрантов.
Читайте также, неподалеку от столицы Чехии Праги на поле упал спортивный легкомоторный самолет. Вследствие аварии есть погибшие. В результате авиакатастрофы, произошедшей в 14:30 по местному времени, погибли пилот и пассажир, сейчас выясняются причины происшествия.
по теме
Из-за мигрантов на границе Польши и Беларуси польская сторона может полностью ее закрыть
Это связано со стремительным потоком мигрантов со стороны Беларуси
Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат
Стала известна причина крушения грузового белорусского самолета Ан-12 под Иркутском
По предварительным данным, полученным Министерством иностранных дел Украины, на борту белорусского разбившегося в России самолета Ан-12 были украинцы