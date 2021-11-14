В Днепре на Кайдакском шляхе произошла, в результате которой пострадали люди. Об этом сообщает издание "Информатор".

Таким образом, транспортное средство Opel Omega протаранило бетонную конструкцию. Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

Водитель рассказал, что он ехал в левой полосе, а рядом с ним шел на опережение другой автомобиль. Вторая машина якобы резко начала тормозить, поэтому мужчина не справился с управлением.

Отмечается, что в машине в момент аварии находилось шесть человек, среди которых были несовершеннолетние. Четверо из них получили травмы различной тяжести, их госпитализировали.

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Кроме того, во Львовской области 14-летний водитель мотоцикла на огромной скорости врезался в велосипедиста. Травмы различной тяжести получили подростки 14-ти и 17-ти лет, правоохранители открыли уголовное производство на нарушение безопасности ПДД.

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