В Днепре автомобиль попал в страшное ДТП (видео) [ Редактировать ]
В Днепре на Кайдакском шляхе произошла, в результате которой пострадали люди. Об этом сообщает издание "Информатор".
Таким образом, транспортное средство Opel Omega протаранило бетонную конструкцию. Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.
Водитель рассказал, что он ехал в левой полосе, а рядом с ним шел на опережение другой автомобиль. Вторая машина якобы резко начала тормозить, поэтому мужчина не справился с управлением.
Отмечается, что в машине в момент аварии находилось шесть человек, среди которых были несовершеннолетние. Четверо из них получили травмы различной тяжести, их госпитализировали.
Читайте также, в Гороховском районе, который находится в Волынской области, водитель, находясь в нетрезвом состоянии, сбил детей. Согласно данным следствия, автомобиль Renault Megan Scienic находился под управлением 42-летнего местного жителя.
Кроме того, во Львовской области 14-летний водитель мотоцикла на огромной скорости врезался в велосипедиста. Травмы различной тяжести получили подростки 14-ти и 17-ти лет, правоохранители открыли уголовное производство на нарушение безопасности ПДД.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире
по теме
В Днепре возле торгового центра "Мост-Сити" водитель маршрутки въехал в людей на пешеходном переходе
В транспортном средстве ехала семья с детьми
Правоохранители начали уголовное производство
В результате аварии есть погибший
В Национальном банке Украины разработал изменения в закон