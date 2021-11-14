В сауне, которая находится на территории одного из отелей в Николаеве, зарезали мужчину-отдыхающего. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным следствия, компания из молодых людей отдыхала в сауне и в один момент двое из них начали ссориться, после словесной перепалки началась потасовка, в ходе которой один из соперников вытащил нож и нанес другому удары в шею и спину.

Отмечается, что от полученных ранений 23-летний пострадавший скончался на месте происшествия, а а злоумышленник, поняв, что натворил, пытался сбежать, но сделать это ему помешали присутствующие товарищи. Полицейские доставили убийцу в участок. В настоящее время ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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Кроме того, компания местных жителей собралась на спортивно-игровой площадке возле дома и распивала алкогольные напитки. Между знакомыми началась ссора, в разгар конфликта кто-то из группы людей достал нож и нанес женщине несколько ножевых ранений, от которых она скончалась.

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