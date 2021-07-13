В Белой Церкви, на Таращанском мосту, мужчина напал на прохожего и нанес ему 11 колото-резаных ран. 48-летний мужчина умер в реанимации. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области.

Так, местный житель возвращался с работы домой. Посреди моста на него напал неизвестный и нанес ему телесные повреждения ножом. Водитель автомобиля, который проезжал мимо места происшествия, увидел, что на проезжей части лежит окровавленный человек.

Мужчина позвонил в полицию. Пострадавшего с колото-резаным ранением доставили в медицинское учреждение, но он умер во время проведения реанимационных мероприятий.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 38-летний уроженец Луганской области, который жил на Белоцерковщине и работал врачом в Володарской больнице. 11 ножевых ранений он нанес погибшему из хулиганских побуждений.

Мужчине уже сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве (п.7 ч.2 ст.115 УК Украины).

Как выяснилось, он уже задерживался полицией Киевской области за нападение на человека и нанесение более 40 ударов отверткой. Тогда злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, ему инкриминировали покушение на убийство и производство было направлено в суд, однако, нарушив все ограничения, он совершил новое преступление. Сейчас суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

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