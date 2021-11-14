В городе Асуан на юге Египта из-за укусов скорпионов погибли три человека и 450 пострадали из-за укусов скорпионов. Об этом сообщил и.о. главы Минздрава Халед Абд аль-Гаффар, передает BBC.

Скорпионы расползлись по улицам Асуана после сильного ливня с градом, который прошел в городе 12 ноября. Вода залила норы насекомых и заставила их спасаться бегством.

Часть медработников переключили с вакцинации населения на помощь пострадавшим от укусов скорпионов.

Жителей Асуана попросили переждать некоторое время оставаться дома, а при выходе на улицу избегать деревьев, поскольку на них могут быть скорпионы.

В Египте обитают толстохвостые скорпионы, которые считаются одними из самых смертоносных в мире. Яд черного толстохвоста которых может убить человека в течение часа.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Египте кобра убила в такси пять человек.