В Египте из-за нашествия скорпионов погибли три человека и 450 пострадали [ Редактировать ]
Источник: Insider
В городе Асуан на юге Египта из-за укусов скорпионов погибли три человека и 450 пострадали из-за укусов скорпионов. Об этом сообщил и.о. главы Минздрава Халед Абд аль-Гаффар, передает BBC.
Скорпионы расползлись по улицам Асуана после сильного ливня с градом, который прошел в городе 12 ноября. Вода залила норы насекомых и заставила их спасаться бегством.
Часть медработников переключили с вакцинации населения на помощь пострадавшим от укусов скорпионов.
Жителей Асуана попросили переждать некоторое время оставаться дома, а при выходе на улицу избегать деревьев, поскольку на них могут быть скорпионы.
В Египте обитают толстохвостые скорпионы, которые считаются одними из самых смертоносных в мире. Яд черного толстохвоста которых может убить человека в течение часа.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Египте кобра убила в такси пять человек.
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