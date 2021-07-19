На улицах Кривого Рога заметили скорпионов (видео) [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
В Кривом Роге около 8-й горбольницы живет скорпион. Там опасное членистоногое из класса паукообразных заметили местные жители. Они успели заснять крупного черного скорпиона перед тем, как тот скрылся в дыре в стене.
Видео с опасным насекомым опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.
В Украине проживают два вида скорпионов - крымский и итальянский. Экземпляр на видео похож на итальянского. Укус таких скорпионов болезненный, как у осы, но обычно проходят без последствий для организма.
Наиболее опасен укус скорпиона для детей. Обычно на ужаленном месте образовывается отек, покраснение тканей. Пострадавший чувствует головную боль и слабость, головокружение. У него могут быть судороги, слезотечение и слюновыделение.
В случае укуса скорпиона пострадавшему надо обеспечить покой, дать обезболивающее, наложить холодный компресс на рану и побыстрее посетить больницу.
Ранее сообщалось, что на популярном украинском курорте Кирилловка отдыхающие заметили опасную кольчатую сколопендру.
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