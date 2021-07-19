В Кривом Роге около 8-й горбольницы живет скорпион. Там опасное членистоногое из класса паукообразных заметили местные жители. Они успели заснять крупного черного скорпиона перед тем, как тот скрылся в дыре в стене.

Видео с опасным насекомым опубликовали в одном из местных Telegram-каналов.

В Украине проживают два вида скорпионов - крымский и итальянский. Экземпляр на видео похож на итальянского. Укус таких скорпионов болезненный, как у осы, но обычно проходят без последствий для организма.

Наиболее опасен укус скорпиона для детей. Обычно на ужаленном месте образовывается отек, покраснение тканей. Пострадавший чувствует головную боль и слабость, головокружение. У него могут быть судороги, слезотечение и слюновыделение.

В случае укуса скорпиона пострадавшему надо обеспечить покой, дать обезболивающее, наложить холодный компресс на рану и побыстрее посетить больницу.

Ранее сообщалось, что на популярном украинском курорте Кирилловка отдыхающие заметили опасную кольчатую сколопендру.