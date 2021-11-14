Бывший председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключил, то будет баллотироваться в президенты. Такое заявление экс-спикер сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

Я готовлюсь к любым вызовам, которые будут стоять передо мной. Я всегда серьезно подходил к любому процессу, в котором принимаю участие, и к любым должностям, которые занимал и занимаю... Надеюсь, в дальнейшем, если будет поддержка людей, буду двигаться в этом направлении. Я не буду меняться в плане принципов и ценностей, но в профессиональном плане буду дальше учиться, готовиться и, надеюсь, качественно выполнять свою работу. Могу ли я быть президентом - это будет ответ людей.

Дмитрий Разумков, который прошел в Верховную Раду под первым номером избирательного списка партии "Слуга народа", также рассказал о планах развивать собственное политическое движение.

Это уже ни для кого не секрет, это было много раз заявлено, что я буду строить партию. Да, я буду ее строить на двух составляющих - профессионализм и высокие моральные качества.

Напомним, что Разумков создал в Раде собственное межфракционное депутатское объединение "Розумна політика". В него вошли 25 депутатов, 19 из них - из пропрезидентской партии "Слуга народа".

Как сообщали "Подробности", экс-глава МВД Арсен Аваков опроверг планы по созданию общей партии с экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.