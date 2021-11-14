Разумков не исключил, что будет баллотироваться в президенты [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Бывший председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключил, то будет баллотироваться в президенты. Такое заявление экс-спикер сделал в эфире одного из украинских телеканалов.
Я готовлюсь к любым вызовам, которые будут стоять передо мной. Я всегда серьезно подходил к любому процессу, в котором принимаю участие, и к любым должностям, которые занимал и занимаю... Надеюсь, в дальнейшем, если будет поддержка людей, буду двигаться в этом направлении. Я не буду меняться в плане принципов и ценностей, но в профессиональном плане буду дальше учиться, готовиться и, надеюсь, качественно выполнять свою работу. Могу ли я быть президентом - это будет ответ людей.
Дмитрий Разумков, который прошел в Верховную Раду под первым номером избирательного списка партии "Слуга народа", также рассказал о планах развивать собственное политическое движение.
Это уже ни для кого не секрет, это было много раз заявлено, что я буду строить партию. Да, я буду ее строить на двух составляющих - профессионализм и высокие моральные качества.
Напомним, что Разумков создал в Раде собственное межфракционное депутатское объединение "Розумна політика". В него вошли 25 депутатов, 19 из них - из пропрезидентской партии "Слуга народа".
Как сообщали "Подробности", экс-глава МВД Арсен Аваков опроверг планы по созданию общей партии с экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
по теме
В среду, 10 ноября, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг планы по созданию общей партии с экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым
Дмитрий Разумков прошел в Верховную Раду под первым номером избирательного списка партии "Слуга народа". С мая по декабрь 2019 года он был главой партии, а 29 августа 2019 года был избран председателем украинского парламента.
Политики поссорились на встрече, на которой от оппозиции были Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок, а власть представляли Янукович, замглавы Администрации президента Андрей Портнов и министр юстиции Елена Лукаш
Меркель подтвердила, что после ухода с поста канцлера больше не будет заниматься политикой По ее словам, только через пару месяцев станет ясно, что ей захочется делать дальше
Юхим Звягільський довгі роки очолював шахту імені Засядька, у червні 1993 року призначений першим віцепрем'єр-міністром України, а з вересня 93-го до липня 94-го виконував обов'язки голови уряду.