Різдво наближається. У Лос-Анджелесі до свят підготували тамтешній Ботанічний сад і встановили розкішну ілюмінацію. Як усе виглядає - дивіться далі.

Два десятки інсталяцій, 30 кілометрів кабелю та понад мільйон лампочок. Так до Різдва причепурили Ботанічний сад у Лос-Анджелесі. Одне з найулюбленіших місць відвідувачів - півторакілометрова світлова алея.

Джонні Маркс, організатор світлового шоу:

Це створили митці з Австралії. На одну цю інсталяцію пішло понад 100 тисяч світлодіодних лампочок. Це те місце, де стають на коліно та пропонують руку й серце. Дуже романтично! Торік, коли ми робили таке в Чикаго, там було понад півсотні освідчень у коханні.

Романтики додають музичні композиції, підібрані окремо до кожної інсталяції. Все це дійство під назвою "Світловий пейзаж" знайоме британцям майже 10 років - на свята його влаштовують у Королівських ботанічних садах. До США світлове шоу почали возити нещодавно. Жителі "міста янголів" побачили таке уперше.

Норма Гарсія-Гонсалес, відвідувачка:

Неперевершено! Я насолоджуюсь видовищем, музикою та відпочинком. Після ковід-пандемії людям необхідно відчути радість. А від цього просто перехоплює дух.

Камілла Кампос, відвідувачка:

Це найкраще, що я бачила. А ще тут можна походити, все роздивитися зблизька - це супер класно!

Подекуди, замість світлодіодів, використали смолоскипи.

Річард Шульхоф, гендиректор Ботанічного саду в Лос-Анджелесі:

Це світлове шоу розкриває наші ботанічні колекції так, як ніколи раніше. Завдяки ілюмінації можна по-новому побачити десятки тисяч видів рослин. Для нашого ботанічного саду - це неабиякий успіх. Сподіваюся, до нас завітають ті, хто досі тут не був.

Світлове дійство в лос-анджелеському ботсаду триватиме до середини січня.