До Різдва причепурили Ботанічний сад, встановили розкішну ілюмінацію [ Редактировать ]
Різдво наближається. У Лос-Анджелесі до свят підготували тамтешній Ботанічний сад і встановили розкішну ілюмінацію. Як усе виглядає - дивіться далі.
Два десятки інсталяцій, 30 кілометрів кабелю та понад мільйон лампочок. Так до Різдва причепурили Ботанічний сад у Лос-Анджелесі. Одне з найулюбленіших місць відвідувачів - півторакілометрова світлова алея.
Джонні Маркс, організатор світлового шоу:
Це створили митці з Австралії. На одну цю інсталяцію пішло понад 100 тисяч світлодіодних лампочок. Це те місце, де стають на коліно та пропонують руку й серце. Дуже романтично! Торік, коли ми робили таке в Чикаго, там було понад півсотні освідчень у коханні.
Романтики додають музичні композиції, підібрані окремо до кожної інсталяції. Все це дійство під назвою "Світловий пейзаж" знайоме британцям майже 10 років - на свята його влаштовують у Королівських ботанічних садах. До США світлове шоу почали возити нещодавно. Жителі "міста янголів" побачили таке уперше.
Норма Гарсія-Гонсалес, відвідувачка:
Неперевершено! Я насолоджуюсь видовищем, музикою та відпочинком. Після ковід-пандемії людям необхідно відчути радість. А від цього просто перехоплює дух.
Камілла Кампос, відвідувачка:
Це найкраще, що я бачила. А ще тут можна походити, все роздивитися зблизька - це супер класно!
Подекуди, замість світлодіодів, використали смолоскипи.
Річард Шульхоф, гендиректор Ботанічного саду в Лос-Анджелесі:
Це світлове шоу розкриває наші ботанічні колекції так, як ніколи раніше. Завдяки ілюмінації можна по-новому побачити десятки тисяч видів рослин. Для нашого ботанічного саду - це неабиякий успіх. Сподіваюся, до нас завітають ті, хто досі тут не був.
Світлове дійство в лос-анджелеському ботсаду триватиме до середини січня.
по теме
Тут зберігають картини епохи Середньовіччя та раннього Відродження. Серед них - роботи Сезанна, Ван Гога та Мане.
Тут зберігають картини епохи Середньовіччя та раннього Відродження. Серед них - роботи Сезанна, Ван Гога та Мане.
Актори - люди на візках, які на власному прикладі доводять - інвалідність - не вирок. Як готувалися до показу - розкажуть наші кореспонденти.
Усе заради того, щоби показати, наскільки вразлива Земля та як завдяки спільним діям та взаємопідтримці ми можемо здолати проблеми, які їй загрожують. Завважки сталева куля 160 кілограмів.
Актори - люди на візках, які на власному прикладі доводять - інвалідність - не вирок.