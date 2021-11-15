В городе Луцк водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть на тротуаре мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Страшная трагедия произошла на улице Василия Моисея. Согласно данным правоохранителей, за рулем Mazda 6 находился 23-летний местный житель. Он не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил 60-летнего мужчину.

Отмечается, что виновник аварии прошел медицинское освидетельствование в медучреждении, где в его крови обнаружили 1,21 промилле алкоголя. В настоящее время мужчина задержан, а транспортное средство отправлено на штрафплощадку. Сотрудники полиции по факту смертельного ДТП открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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Кроме того, на автодороге в Николаевской области ночью автомобиль, в котором находились дети, на большой скорости столкнулся с другим транспортным средством. Водитель Chevrolet не получил существенных травм, на месте ДТП работала следственно-оперативная группа.

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