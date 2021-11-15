НБУ резко повысил курс доллара [ Редактировать ]
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На вторник, 16 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на уровне 26,33 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 16 ноября установлен на таком уровне: 26,3371 гривен за 1 доллар (+0,2264 грн). При этом курс доллара на 15 ноября составляет 26,1107 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после того, как он упал до минимума более чем за 1,5 года.
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