На сході країни від початку доби - шість порушень режиму тиші. Проросійські збройні формування вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї поблизу Золотого-4, Світлодарська, Новозванівки, Талаківки та Попасної. Напередодні, під час обстрілу селища Невельського, ворог застосував важку артилерію і міномети. Поранено військового медика. Снарядами пошкоджено дев'ять будинків, три - ущент зруйновані. Наслідки обстрілу бачив наш кореспондент Ігор Левенок.

Ігор Левенок, кореспондент:

Обстріл Невельського трапився близько першої ночі. І, звісно ж, люди тоді були у своїх оселях, відпочивали. Ось ці дві хати пошкодило найбільше. Їхніх мешканців довелося буквально звільняти з-під руїн.

Горе і розпач. Пенсіонерка Неля Іванівна показує, що залишилося від її будинку. Руїни. Хату відновити неможливо. Тут із чоловіком вона прожила майже сорок років.

Неля Плотицина, жителька Невельського:

Ну от у кого спитати? Якби я могла я б йому подивилась в очі і спитала, ну навіщо ти сюди стріляв! Тут я живу - мирна жінка. Ми з чотирнадцятого року рачки й сім місяців жили у погребі у цієї сусідки. Без світла без нічого. Вижили, но хати наші не були так. Попадали снаряди в хати но були просто криші зруйновані.

Як під час моторошного обстрілу вдалося вціліти, жінка і сама не розуміє. Це її із чоловіком сусіди діставали з-під завалів.

Хотя утром сегодня встала и кричала, що лучше б нас убило. Дочка сьогодні звонила, каже мама я піду свічки поставлю, що ви вижили. А як жити далі? Я свою пенсію дві двісті розтратила буквально в суботу.

Ворог годину бив по мирному селу з артилерії. Лежать нерозірвані гаубичні снаряди. Невельське розташоване за чотири кілометри від передової. Армійських позицій та укріплень тут немає. Під вогонь потрапили військові медики. Тяжкого поранення зазнав п'ятдесятирічний санітар.

Мирослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Працювали міномети різних калібрів та ствольна артилерія калібру сто двадцять два міліметри.

Пошкоджено сім будинків. Два з яких геть зруйновані. Куди податися? Пані Неля планує поїхати до доньки углиб Донеччини, на підконтрольні території. Хата шістдесяти восьмирічної Людмили Момот теж ущент розбита. Пенсіонерка дивом уціліла.

Людмила Момот, жителька Невельського:

А що, все завалено, руїни одні лежать куди йти і як вибиратися? Так я по прямій і полізла по кучі. Он ноги о пообдирала тепер єлі ходжу. - А зараз де ви? - У сина, це ж син живе на сусідній вулиці.

Звідки летіли снаряди - навіть пенсіонери визначають.

А там у нас Донецьк? Да…да, да.

Комісія військово-цивільної адміністрації нині оцінює збитки. За пошкоджене житло людям обіцяють компенсації як з державного, так і з місцевих бюджетів.

Микола Коваленко, голова Очеретинської селищної ВЦА: