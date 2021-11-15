В понедельник, 15 ноября, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям расширила "красную" зону. Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов. Уже на этой неделе "красная" зона начнет действовать в Винницкой области.

Ограничения "красной" зоны в Винницкой области начнут действовать с полуночи 18 ноября.

С четверга в Винницкой области будет запрещена работа заведений общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

При этом ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы.

Кроме того, для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Какие области уже в "красной" зоне

По состоянию на сегодня "красный" уровень опасности действует в Киеве и 17 областях Украины, это:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ривненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Черкасская,

Волынская

Читайте также, в Киеве усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений. Такое решение приняли на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города.

Кроме того, по состоянию на пятницу, 12 ноября, в Украине сократили "желтую" зону до двух областей. Из нее вышла Тернопольская область, при этом в "красной" зоне в настоящее время находятся 18 регионов Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.