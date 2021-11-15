Винницкая область переходит в "красную" зону: названа дата [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В понедельник, 15 ноября, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям расширила "красную" зону. Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов. Уже на этой неделе "красная" зона начнет действовать в Винницкой области.
Ограничения "красной" зоны в Винницкой области начнут действовать с полуночи 18 ноября.
С четверга в Винницкой области будет запрещена работа заведений общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.
При этом ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы.
Кроме того, для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.
Какие области уже в "красной" зоне
По состоянию на сегодня "красный" уровень опасности действует в Киеве и 17 областях Украины, это:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ривненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Черкасская,
- Волынская
Читайте также, в Киеве усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений. Такое решение приняли на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города.
Кроме того, по состоянию на пятницу, 12 ноября, в Украине сократили "желтую" зону до двух областей. Из нее вышла Тернопольская область, при этом в "красной" зоне в настоящее время находятся 18 регионов Украины.
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