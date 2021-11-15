В центре Киева на три недели перекроют дорогу [ Редактировать ]
В Киеве, на улице Льва Толстого, ограничили движение транспорта. Изменения в схеме движения будут действовать до 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
На улице Льва Толстого частично ограничено движение транспорта до 6 декабря.
При этом отмечается, что на улице Льва Толстого начался новый этап капитального ремонта.
В настоящее время работы ведутся на участке между улицами Жилянской и Саксаганского.
Читайте также, в Гороховском районе, который находится в Волынской области, водитель, находясь в нетрезвом состоянии, сбил детей. Согласно данным следствия, автомобиль Renault Megan Scienic находился под управлением 42-летнего местного жителя.
Кроме того, во Львовской области 14-летний водитель мотоцикла на огромной скорости врезался в велосипедиста. Травмы различной тяжести получили подростки 14-ти и 17-ти лет, правоохранители открыли уголовное производство на нарушение безопасности ПДД.
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