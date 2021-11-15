В Киеве, на улице Льва Толстого, ограничили движение транспорта. Изменения в схеме движения будут действовать до 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На улице Льва Толстого частично ограничено движение транспорта до 6 декабря.

При этом отмечается, что на улице Льва Толстого начался новый этап капитального ремонта.

В настоящее время работы ведутся на участке между улицами Жилянской и Саксаганского.

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Кроме того, во Львовской области 14-летний водитель мотоцикла на огромной скорости врезался в велосипедиста. Травмы различной тяжести получили подростки 14-ти и 17-ти лет, правоохранители открыли уголовное производство на нарушение безопасности ПДД.

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