С начала вакцинальной кампании в Украине сделали более 21 млн прививок против коронавируса. В частности, вчера были иммунизированы более 260 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За сутки

Так, за минувшие сутки, 15 ноября 268 088 человек вакцинировано против COVID-19:

одну дозу вакцины получили 102 908,

полностью иммунизированы (получили две дозы) - 165 180 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине уже привили 12 331 552 человека:

получили одну дозу вакцины - 12 331 550 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 887 415 человек.

В общем количестве в стране уже проведено 21 218 965 прививок.

В Минздраве отмечают, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированные против коронавируса.

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