Вакцинация в Украине: сколько людей за сутки сделали прививки [ Редактировать ]
С начала вакцинальной кампании в Украине сделали более 21 млн прививок против коронавируса. В частности, вчера были иммунизированы более 260 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За сутки
Так, за минувшие сутки, 15 ноября 268 088 человек вакцинировано против COVID-19:
- одну дозу вакцины получили 102 908,
- полностью иммунизированы (получили две дозы) - 165 180 человек.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине уже привили 12 331 552 человека:
- получили одну дозу вакцины - 12 331 550 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 887 415 человек.
В общем количестве в стране уже проведено 21 218 965 прививок.
В Минздраве отмечают, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированные против коронавируса.
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