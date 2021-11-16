Найбільший у світі оркестр зібрали у столиці Венесуели Каракасі. Скільки музикантів узяли участь у заході та для чого виконували 12-хвилинну композицію - дивіться в сюжеті.

Так у внутрішньому дворику Венесуельської військової академії - у Каракасі - зустрічали захід сонця! 12 тисяч музикантів зібралися, щоб виконати 12-хвилинну композицію Чайковського. А також, аби встановити світовий рекорд!

Грали під керівництвом диригента Густаво Дудамеля. Серед тих, хто долучився до оркестру, були не лише дорослі, а й діти. Найстаршому музиканту 77 років, наймолодшому - 12.

Мета заходу - потрапити до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі оркестр, що виконав не уривок, а цілу композицію. Чимало музикантів уже після виступу зізналися: спочатку були збентежені, проте відмовитися від такої пропозиції не змогли.

Ернесто Лагуна, скрипаль:

Я вперше таке бачу. Нам вдалося адаптуватися, і все вийшло якнайкраще.

Лісбет Рондон, флейтистка:

Спочатку мені здавалося, що організувати такий захід просто неможливо! Я не розуміла, як і де можна розмістити таку кількість людей. Не могла уявити, як можна диригувати такою кількістю музикантів. Та ви лишень подивіться, що в нас вийшло!

Після завершення композиції на подвір'ї Венесуельської військової академії пролунали бурхливі овації. І музиканти, і організатори вітали одне одного з досягненням.

Лісбет Рондон, флейтистка:

Побачити так багато людей, стільки різних облич... Я досі не можу повірити, що стала частиною цього. Мене переповнюють емоції!

Габріела Ернандес, скрипалька:

Такого у Венесуелі ще не бачили! Хоча й було страшно, я запам'ятаю це на все життя.

Організатори заходу зазначили - щасливі, що все-таки вдалося втілити мрію, тепер очікують, коли ж Книга рекордів Гіннеса офіційно визнає їхнє досягнення.