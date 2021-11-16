МЗС України зробило різку заяву у відповідь на указ Путіна. Кремль прирівняв товари з ОРДЛО до російських. І доручив уряду спростити їх допуск на ринок Росії. Вітчизняне МЗС передало росіянам ноту протесту. Такі дії розцінюють як грубе втручання у внутрішні справи України та порушення норм міжнародного права. Такі заходи, йдеться в заяві, яскраво демонструють цілеспрямовану політику Росії із затягування тимчасово окупованих територій України до свого економічного, політичного та інформаційного простору. А також суперечать Мінськими домовленостями та угодам у Нормандському форматі.