З українського боку ніч на передовій минула без втрат

Дев'ять порушень режиму припинення вогню, чотири з яких - із застосуванням забороненого озброєння. Такі на цю годину фронтові зведення від штабу ООС.

Найгарячіше було біля Новотошківського. Там противник тричі атакував з артилерії калібру 152 міліметри й гранатометів різних систем. Під вогонь ворожої артилерії також потрапили наші позиції біля Новозванівки, в районі Мар'їнки та Новоолександрівки - ворог бив із мінометів 82 та 120 калібрів. Одного армійця поранено, стан його здоров'я - задовільний. З передової - репортаж Ігоря Левенка.

За вчорашній день, за вчорашній вечір - оце ось, з п'ятої вечора. Ми сьогодні зранку таке назбирали.

Осколки від мін і снарядів, від яких не рятує жоден бронежилет.

Вони прилітають десь недалеко і ані бронік, ані каска не спасають. Вони пробивають наскрізь. Стараємося менше пересуватися, тому що ну…

Це Луганщина, район містечка Золотого. Останнім часом у фронтових зведеннях його згадують ледь не щодня. І бійці кажуть - так, тут неспокійно. Температура повітря знижується, а от градус бойових дій зростає.

Банально сліпий обстріл, або може шальна куля прилетіти і таке кожного дня. Небезпека є, ми все-таки на фронті.

Але… кажуть солдати, вони тут для того і стоять, аби безпечно було за їхніми спинами.

Артур, військовослужбовець Збройних сил України:

Чітко виконують свої завдання, спостерігають фактично кожні декілька годин змінюючи позиції. Якщо це нічний час, то за допомогою тепловізорів і приладів нічного бачення тому так, щоб вони пройшли непоміченими шансів фактично нема.

А це вже Донеччина. Світлодарська дуга. Тут гримить від ранку й до ночі. Години з п'ятої вечора позиції огортає непроглядна темінь. Бійці в окопах орієнтуються на слух. Крики тварин, шарудіння, хрускіт гілок. Увагу привертають найменші звуки, які для нас пролітають повз вуха.

А якщо непроханий гість буде лізти? - Я одразу відкриваю вогонь, без попередження без нічого.

Одного "гостя" солдат у цей момент помічає. Але по ньому стріляти рука не підіймається.

Так, а чого по ньому стріляти, це безбідний кролік. Він постійно в одному місці з'являється. В посадочку прибіжить, тоді там щось поїсти пошукає.

Значно гірше, коли починають турбувати мешканці окопів, що навпроти. Тоді армійці мусять відповідати всіма наявними засобами.

О! І що це? - Це кинули ВОГа із підствольного гранатомета.

Ігор Левенок, кореспондент:

Ворог підключив, от щойно підключив уже стрілецьку зброю і є імовірність того, що може розпочатися стрілецький бій.

Війна триває. З українського боку ніч на передовій минула без втрат.