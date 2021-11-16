В Полтавской области сотрудников детского сада обвинили в издевательствах над 4-летним ребенком. По предварительной информации, они связали девочке скотчем руки и ноги и заклеили рот. Об инциденте, произошедшем в селе Стасе Диканского района Полтавской области, сообщили в местной группе "Подслушано Диканька".

В сообществе опубликовали сообщение сестры пострадавшей девочки. Автор утверждала, что ее 4-летнюю сестру пытали два педагога во время тихого часа.

"В садике из-за непослушания моей сестре замотали руки и ноги скотчем, а потом еще заклеили рот. После чего запугивали, что вызовут полицию", - говорится в сообщении.

Мать ребенка уже написала заявление в правоохранительные органы. По словам заявительницы, всю эту информацию она услышала от ребенка. Полицейские начали следствие.

Сестра 4-летней девочки также пишет, что мать звонила другим родителям, чтобы проверить слова ребенка.

"Они спросили у детей, было ли такое на самом деле? Дети рассказали, что их иногда тоже пугали полицией, а Николь замотали скотчем", - пишет девушка.

В то же время председатель Полтавского областного совета Александр Беленький на своей странице опубликовал пост, посвященный случаю в детском саду.

"Обращаюсь к руководству ГУ Национальной полиции в Полтавской области по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия! Я не указываю название населенного пункта, ни фамилии работников и, конечно, ребенка - в конце концов, все обстоятельства должны быть выяснены и подтверждены, или опровергнуты", - написал он.

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