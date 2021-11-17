Відстань від нього до Землі сягатиме близько 5,5 мільйонів кілометрів.

Утричі більший за Біг-Бен: повз Землю цими вихідними пролетить астероїд. Про це повідомили в НАСА.

Та зазначили: довжина космічного каменя - близько 300 метрів, а рухатиметься астероїд зі швидкістю 29 тисяч кілометрів за годину.

Водночас у НАСА запевнили - астероїд не становить загрози для планети. Відстань від нього до Землі сягатиме близько 5,5 мільйонів кілометрів.