Над Землею пролетить гігантський астероїд [ Редактировать ]
Утричі більший за Біг-Бен: повз Землю цими вихідними пролетить астероїд. Про це повідомили в НАСА.
Та зазначили: довжина космічного каменя - близько 300 метрів, а рухатиметься астероїд зі швидкістю 29 тисяч кілометрів за годину.
Водночас у НАСА запевнили - астероїд не становить загрози для планети. Відстань від нього до Землі сягатиме близько 5,5 мільйонів кілометрів.
по теме
Експеримент під назвою DART стартує наприкінці листопада. Мішень - астероїд "Діформос", що за 11 мільйонів кілометрів від Землі.
Експеримент під назвою DART стартує наприкінці листопада. Мішень - астероїд "Діформос", що за 11 мільйонів кілометрів від Землі.
Россия провела испытания противоспутниковой ракеты
Околоземный астероид Камо'оалева может быть потерянным фрагментом Луны
На станції астронавти працюватимуть до квітня 2022 року. Це вже четвертий політ Crew Dragon до МКС з екіпажем на борту.