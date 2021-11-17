Ціна на газ у Європі сягнула $1100 за тисячу кубометрів [ Редактировать ]
Уперше з жовтня ціна на газ у Європі знову перевищила позначку 1100 доларів за тисячу кубометрів.
Зростання відбулося на тлі рішення німецького регулятора тимчасово зупинити сертифікацію "Північного потоку-2".
Раніше США звинуватили Кремль у навмисному недопостачанні палива до ЄС, щоб якомога швидше ввести газогін в експлуатацію.
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По состоянию на понедельник, 15 ноября, цены на газ в Европе растут
Попри те, що опалювальний сезон стартував в усіх областях, далеко не всі оселі забезпечені теплом. А надто старі будинки, як-то в Одесі.
Свідомі мешканці створили Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та вирішили самостійно навести лад удома. Проте, не склалося - теплопостачальна компанія відмовилася подавати тепло до осель.
Дефіцит газу в Європі нікуди не зник. Палива там недостатньо, і країни ЄС намагаються самі запастися перед холодами. І, як наслідок, ціни кусаються.