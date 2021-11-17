Умерла в кроватке: в Днепре мужчина до смерти избил 4-летнюю девочку [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Днепропетровской области медики констатировали смерть 4-летней девочки. На ее теле нашли множество синяков.
Как пишет "Днепр оперативный", происшествие случилось в поселке Николаевка.
В одном из домов на улице Самарной нашли труп малолетнего ребенка со множеством синяков. Девочка лежала в кроватке.
По данным медиков, смерть ребенка могла наступить в результате черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг.
Следственно-оперативная группа также не исключает избиения девочки отцом 1983 года рождения.
Подозреваемого в причинении телесных повреждений задержали правоохранители. Если в суде будет доказана его вина, за решетку он отправится на срок до 10 лет. Продолжаются разбирательства.
Напомним, что похожая трагедия в октябре произошла в Винницкой области. Там 16-летняя школьница-отличница зарезала мать, которая не пускала ее гулять, и скинула ее тело в колодец.
Ранее сообщали, что в Кирилловке Запарожской области убили 26-летнего Николая Балабатько - сына владельца отеля "Жемчужина прибоя", известного бизнесмена, советника президента Украины по вопросам рекреации и туризма Олега Балабатько.
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