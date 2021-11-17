В ЕС выделили более полумиллиона на поддержку мигрантов [ Редактировать ]
Руководство Евросоюза выделило 700 тысяч евро на поддержку мигрантов, которые находятся на беларуско-польской границе. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Таким образом, 200 тысяч евро получит Красный Крест, а также Красный полумесяц, которые передадут средства беларускому Красному Кресту.
ЕС поддерживает своих гуманитарных партнеров, чтобы облегчить страдания людей, застрявших на границе и в других частях Беларуси. Я призываю к постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон, чтобы добраться до этой большой группы беженцев и мигрантов и оказать им срочную помощь.
Отмечается, что ЕС дополнительно мобилизовал 500 тысяч евро на гуманитарное финансирование - теперь обсуждается использование этих средств с гуманитарными партнерскими организациями.
Читайте также, мигранты продолжают прибывать на границу Польши со стороны Беларуси. Они забросали польских солдат камнями и попытались разрушить забор, белорусские пограничники перерезают колючую проволоку, мигранты предпринимают попытки отодвинуть границу.
Кроме того, группа нелегальных мигрантов из Ближнего Востока в количестве 50 человек прорвалась через государственную границу Польши из Беларуси. В спецоперации по розыску злоумышленников принял участие 21 полицейский, а также военнослужащие и пограничники.
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