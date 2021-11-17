Дело Майдана: Венедиктова заявила о компенсациях пострадавшим [ Редактировать ]
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о том, что приговор в большом "материнском" деле о расстрелах на Майдане в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения очень важен для украинской правоохранительной системы. Несмотря на то, что фигуранты скрываются за границей. Об этом стало известно в ходе брифинга.
Мы говорим о том, что мы даем возможность потерпевшим дождаться защиты их прав, в том числе через имущественные компенсации. И если будут приговоры судов в отношении этих человек, то будет очень важно, что украинское государство установила истину по этому делу и с этой истиной пойдет в мир.
Она подчеркнула, что дело не нужно недооценивать только потому, что фигуранты находятся не в Украине. Руководитель департамента Офиса генпрокурора по делам Майдана Алексей Донской добавил:
Это возможность возместить ущерб за счет арестованного имущества обвиняемых на миллиарды гривен. А главное - предотвращение дальнейших манипуляций по теме Майдана, кто убил участников акций протеста, кем это было организовано и не было ли это "государственным переворотом", как у нас в стране политики любят по этому поводу выступать.
Ранее мы писали о том, что умер следователь ГБР по делам Майдана.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Офис генерального прокурора раскрыл имена подозреваемых по делу Майдана
Во вторник, 16 ноября, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания
К законопроекту поступило около 914 поправок
В понедельник, 15 ноября, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила об ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили
В понедельник, 15 ноября, президент Франции Эммануель Макрон и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию с мигрантами