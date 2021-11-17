За первые 2 недели ноября Черкасский "Азот", который входит в азотный холдинг Group DF, произвел и бесплатно поставил больницам 9 областей 288 тонн медицинского кислорода. Ежедневно предприятие отгружает в цистерны 17 – 20 тонн кислорода. География поставок расширилась – теперь медицинский кислород поступает в больницы Черкасской, Сумской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Волынской,Тернопольской, Николаевской и Житомирской областей.

Об этом говорится в пресс-релизе пресс-службы Group DF.

"Потребление кислорода на одного больного в стране существенно выросло. Завод максимально задействовал свои ресурсы и значительно увеличил отгрузку медицинского кислорода. На сегодня все те запросы, которые к нам поступают от МОЗ, мы закрываем", – отметил Виталий Скляров, председатель правления Черкасского "Азота". Скляров подчеркнул, что Черкасская область является приоритетной для предприятия – она получила 70% всего произведенного кислорода. С начала пандемии медицинский кислород от "Черкасского "Азота" получили 8 медицинских учреждений Черкасской области: Черкасская областная больница, Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета, Черкасский городской роддом, Третья городская больница скорой медицинской помощи, Драбовская многопрофильная больница, Золотоношская районная многопрофильная больница, Городищенское медицинское объединение.

По словам Склярова, в общей сложности с сентября, когда началась последняя волна пандемии COVID19, Черкасский "Азот" отгрузил более 800 тонн медицинского кислорода.

"В вопросе обеспечения кислородом мы тесно взаимодействуем с властями области и с местными больницами. Это касается не только поставок кислорода, но и поддержания их собственных кислородных систем. Система поставок с нашей стороны полностью отлажена. Здесь нет места для сбоев – каждая дополнительная тонна произведенного кислорода – это спасенные человеческие жизни. Мы на постоянной связи с министерством, мером Черкасс и главой Черкасской ОДА. Предприятие должно выполнять свою социальную функцию. И мы ее выполняем", – отметил Скляров.

По данным Черкасской ОГА, в Черкасской области 5 учреждений "первой волны" и 5 – "второй волны", где оказывают помощь больным COVID-19. Всего в области развернуто 1960 коек. Из них обеспечены кислородной поддержкой 1804 койки, это 92%. Общая заполненность коек составляет 55,4%.



Наряду с "Ринвеазот" и "Северодонецким "Азотом", Черкасский "Азот" входит в холдинг Ostchem, объединяющий химические заводы Дмитрия Фирташа. За первые две недели ноября предприятия Ostchem бесплатно поставили в 10 областей Украины 350 тонн кислорода. Общий объем кислорода поставленный предприятиями Пкщгз с начала года составил 1,5 тысячи тонн. Кислород медицинского качества поставляется в цистернах или в баллонах.

Напомним, начиная с апреля 2020 года, Черкасский "Азот" выделил 1,2 миллиона гривен для помощи Черкассам в преодолении эпидемии, став одним из ключевых участников специально созданного благотворительного фонда "Черкассы против COVID-19". В частности, на средства фонда был приобретен аппарат искусственной вентиляции легких "BLIZAR" для Черкасской инфекционной больницы и средства защиты. Черкасский "Азот" смонтировал и установил газификатор жидкого кислорода в Третьей городской больнице (г. Черкассы) для обеспечения работы централизованной системы подачи кислорода.

ЧАО Черкасский "АЗОТ" (Черкассы, Украина) – одно из крупнейших украинских химических предприятий, которое с 2011 года входит в группу предприятий азотного бизнеса Group DF. Основное направление работы предприятия – производство минеральных азотных удобрений.