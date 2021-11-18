В ночь на четверг, 18 ноября, Винницкая область официально присоединилась к "красной" зоне карантина. Отныне в области ужесточают правила соблюдения карантина. Давайте разберемся, какими ограничениями теперь будет жить Винницкая область.

Ограничения "красной" зоны

Кроме того, запрещается работа учреждений образования в очном формате. Это не касается детских садов и 1-4 классов. Отмети, что ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Куда можно попасть без сертификатов

Масочный режим и социальная дистанция сохраняются.

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