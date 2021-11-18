"Желтая" и "красная" зоны расширились [ Редактировать ]
В четверг, 18 ноября, в Украине расширились "красная" и "желтая" зоны карантина. Самые жесткие ограничения действуют в Киеве и 18 областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Красная" зона
В этой зоне находятся 18 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ривненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
В KSE назвали 4 области, которые могут покинуть "красную" зону первыми. Это Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.
"Оранжевая" зона
В этой зоне 5 регионов:
- Полтавская,
- Харьковская,
- Закарпатская.
"Желтая" зона
В этой зоне теперь:
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Черновицкая области.
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