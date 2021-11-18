В четверг, 18 ноября, в Украине расширились "красная" и "желтая" зоны карантина. Самые жесткие ограничения действуют в Киеве и 18 областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Красная" зона

В этой зоне находятся 18 регионов:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ривненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

В KSE назвали 4 области, которые могут покинуть "красную" зону первыми. Это Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 5 регионов:

Полтавская,

Харьковская,

Закарпатская.

"Желтая" зона

В этой зоне теперь:

Тернопольская,

Кировоградская,

Черновицкая области.

Читайте также, Израиль одобрил вакцинацию детей 5-11 лет от COVID-19. Дозы вакцины для этой категории привезут в Израиль в ближайшие дни, срок начала вакцинации от COVID-19 для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни.

Читайте также, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.