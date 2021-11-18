Украинские автомобили "скорой" помощи получат собственные специальные номерные знаки. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, таким образом удастся избежать штрафов за превышение скорости во время выполнения медиками служебных обязанностей.

Мы уже инициировали изменения в приказ МВД 02.03.2021 № 166 о введении государственных номерных знаков специально для карет скорой помощи. Это позволит совсем свести на нет такие случаи.

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Кроме того, Кабинет министров Украины принял решение внести изменения в постановление об индивидуальных номерных знаках. Такое решение было принято во время заседания правительства, также было введено ограничение на количество символов.

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