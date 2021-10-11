В Украине рекордное количество вызовов "скорой" [ Редактировать ]
Источник: Слово и Дело
Министерство здравоохранения зафиксировало в Украине рекордное количество вызовов "скорой". За минувшие сутки, 10 октября было осуществлено более 44 тысяч звонков. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
Также на этот период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и соответственно госпитализаций пациентов.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что такая волна вызовов в первую очередь связана с новой волной COVID-19.
Он объяснил, что основаниями, в частности, для вызова "скорой" есть:
- боль в грудной клетке,
- одышка в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности,
- сатурация менее 92%,
- нарушение сознания,
- другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.
Отмечено, что высокая температура тела (более 38°) не является самим по себе основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации.
Однако, если вместе с температурой есть любой из вышеуказанных симптомов, стоит вызвать "скорую".
Напомним, что в августе под Черниговом произошла авария с машиной "скорой". Тогда водитель"скорой" помощи Peugeot Boxer не справился с управлением, и машина улетела в кювет.
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