Министерство здравоохранения зафиксировало в Украине рекордное количество вызовов "скорой". За минувшие сутки, 10 октября было осуществлено более 44 тысяч звонков. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Также на этот период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и соответственно госпитализаций пациентов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что такая волна вызовов в первую очередь связана с новой волной COVID-19.

Он объяснил, что основаниями, в частности, для вызова "скорой" есть:

боль в грудной клетке,

одышка в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности,

сатурация менее 92%,

нарушение сознания,

другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.

Отмечено, что высокая температура тела (более 38°) не является самим по себе основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации.

Однако, если вместе с температурой есть любой из вышеуказанных симптомов, стоит вызвать "скорую".

Напомним, что в августе под Черниговом произошла авария с машиной "скорой". Тогда водитель"скорой" помощи Peugeot Boxer не справился с управлением, и машина улетела в кювет.