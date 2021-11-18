В Южной Корее регистрируют рекорд ежедневного количества заболеваемости коронавирусом с начала пандемии. Прогнозируют, что это число вырастет, потому что 18 ноября сотни тысяч студентов одновременно сдавали вступительные экзамены в колледжи. Об этом сообщает AP.

Около 509 тысяч студентов одновременно сдавали экзамены в 1 395 учреждениях по всей стране. Отмечают, что в это время соблюдали строгие карантинные меры: измерение температуры, ношение масок, социальное дистанцирование. Однако экзамены все же могут повлиять на статистику роста заболеваемости коронавирусом.

В четверг, 18 ноября, в стране зарегистрировали 3 292 новых случая заболевания. В стране второй день подряд регистрируют более 3 000 случаев. Также за последние сутки умерло 29 пациентов, в результате чего общее число погибших составила 3 187 человек, а 506 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии.

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