ДТП с подростками в Харькове: появилась новая информация [ Редактировать ]
Суд в Харькове частично удовлетворил апелляцию прокуратуры о мере пресечения водителю, который днем 11 ноября сбил двух подростков на проспекте Науки. Сумма залога, под который он может выйти из СИЗО, увеличена более чем в 10 раз.
По данным издания, суд изменил сумму залога водителя автомобиля Toyota Land Cruiser с 304 500 до 3 178 000 гривен.
Прокуратура просила увеличить залог до 10 млн гривен. Сторона защиты выступала против.
Ранее мы писали, что водителю, который вечером 11 ноября сбил на переходе двух подростков в Харькове, сообщено о подозрении. Его объявили за управление автомобилем в состоянии опьянения, о подозрении 34-летнему водителю сообщено при руководстве Харьковской областной прокуратуры.
Кроме того, прокуратура обжалует решение Киевского районного суда Харьков о мере пресечения водителю, который вечером 11 ноября сбил двух подростков на проспекте Науки. Его отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог,
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