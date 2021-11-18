Автомобілям "швидкої" планують видавати окремі номерні знаки [ Редактировать ]
Автомобілям "швидкої" планують видавати окремі номерні знаки. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, це дозволить уникнути штрафів за перевищення швидкості. Як відомо, останнім часом медики з різних областей скаржаться, що такі випадки почастішали. Камери фіксують перевищення швидкісного режиму, навіть коли автомобіль рухається зі спецсигналами. Потім такі штрафи керівникам медзакладів екстреної допомоги доводиться оскаржувати в суді.
по теме
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, це дозволить уникнути штрафів за перевищення швидкості.
У ситуації, коли швидка везла пацієнта без проблискових маячків, директор сплатив штраф із власної кишені. Порушення з увімкненими сигналами - зараз оскаржують.
Разом зі звичайними порушниками правил дорожнього руху в приціл камер фіксації дедалі частіше потрапляють карети швидкої.
Украинцев, которые будут фиксировать видеонарушения, хотят награждать
Решение вступит в силу в ближайшее время