Автомобілям "швидкої" планують видавати окремі номерні знаки. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, це дозволить уникнути штрафів за перевищення швидкості. Як відомо, останнім часом медики з різних областей скаржаться, що такі випадки почастішали. Камери фіксують перевищення швидкісного режиму, навіть коли автомобіль рухається зі спецсигналами. Потім такі штрафи керівникам медзакладів екстреної допомоги доводиться оскаржувати в суді.