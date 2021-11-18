Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" уволит главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера. Об этом сообщает издание Mancheser Evening News.

Столь неожиданное решение было принято в связи с тем, что главный тренер не продемонстрировал высоких результатов во время работы с командой. Сейчас проблема состоит в том, что норвежцу никак не могут найти замены. И как только этот вопрос будет решен Сульшер сразу же будет уволен.

Отмечается, что предпочтительным кандидатом на место у руля "красных дьяволов" является нынешний наставник Лестера Брендан Роджерс. Известно, что из последних шести игр подопечные норвежского специалиста Оле-Гуннара Сульшера проиграли четыре.

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Кроме того, главный тренер каталонского футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман может "обеднить" "сине-гранатовых" на крупную сумму. Согласно данным журналистов, в случае, если соглашение с нидерландским специалистом не продлится на новый сезон, ему выплатят 6 миллионов евро.

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