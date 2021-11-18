Апеляційний суд збільшив заставу Дмитру Лисенку [ Редактировать ]
Є новини й у справі щодо іншої резонансної харківської аварії. Апеляційний суд збільшив заставу Дмитру Лисенку. Це той водій, який під кайфом збив двох підлітків на зебрі. Серед білого дня він не зупинився на "червоне" світло. Підлітки не загинули дивом. Вони ще й досі в лікарні. Їхні батьки подали позови на п'ять мільйонів 300 тисяч гривень. Минулого тижня суд відправив Лисенка - в СІЗО із правом застави - 340 тисяч гривень. Така сума обурила і прокуратуру, і громадськість. Тож сьогодні суд збільшив заставу до більш як трьох мільйонів гривень.
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