Не ухвалювати закон про столицю вимагали сьогодні під Верховною Радою. Документ хочуть проголосувати у другому читанні. Він передбачає розділення посад міського голови та очільника КМДА. Що не так із цим законопроєктом - питала Марічка Мельник.

Руки геть від Києва!

Близько двох сотень киян зібралися під стінами Верховної Ради. Усі вони проти "закону про столицю", ініційованого "Слугами народу". Запевняють, влада намагається взяти контроль над Києвом, розділивши посади столичного очільника та голови КМДА.

Микола Ковтуненко, організатор флешмобу "Руки геть від Києва":

60 відсотків на сьогодні бюджету, який бюджет заробляють кияни, сплачують податки, 60 відсотків уходять куди? До держави, 40 відсотків залишається Києву, ми ще не знаємо вони ще 60 уже забирають і 40 відсотків іще хочуть накласти лапу і керувати цими питаннями.

Серед вимог учасників, зняття з розгляду законопроєкту про столицю і погодження нового - із Венеційською комісією та Радою Європи.

На нашу думку, кияни самі обирають голову Києва і вони мають на це право і цей закон - він буде лишень концентрувати усю владу в Києві, в руках Банкової, а не киян.

Ми хотим самостоятельно это делать. Это же страна не Зеленського. Чего Зеленський должен выбирать? Сегодня он выберет мэра, а завтра кого? Завтра будет сам выбирать себя?

Підтримують киян і народні депутати. Подібні ідеї монобільшості - вважають незаконними.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Констанционный суд поставил точки над "и" в этой теме. Вот киевляне избрали мера, хорошо, нравится мєр, не нравится мєр, если мєр не нравится, то государство в лице там правоохранительных органов, в чем не нравиться мэр? А если это политические вопросы, то эти вопросы должны решаться в рамках следующей избирательной компании, но не перераспредилением полномочий. Я считаю, что этот закон ведет к сокращению поступлений в бюджет. В итоге, через какое-то время и к уменшению рабочих мест. Это неизбежно будет удар по инвесторам и по бизнесу.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Це намагання після виборів, програвши вибори, переглянути результати волевиявлення киян і, незважаючи на те, що вони показали "зеленим" червону картку, не зважаючи на це, взяти владу в столиці. Ну бо дуже це уже грошовите місце і як же тебе не любити Києве мій, місто з таким бюджетом.

Самі ж "Слуги народу" запевняють: таке рішення піде столиці на користь. Це дозволить контролювати діяльність і мера, і очільника КМДА.

Микола Тищенко, народний депутат, "Слуга народу":

Досить хаосу, досить самоуправства. Ви ж бачите, що сьогодні відбувається? Сьогодні Київ став якимось особистим не тільки в сенсі рішення якихось там питань, а він якось відокремлений від усієї держави. Сьогодні Київ взагалі не керується київською владою і це відчувають усі кияни.

Сьогодні Верховна Рада не розглянула питання щодо спецпроцедури до закону про столицю. Дотримуючись регламенту, повернуться до нього наприкінці місяця.

А Київрада запропонувала Президентові та парламенту винести законопроєкт на громадське обговорення.