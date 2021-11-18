Меркель выразила сожаление срывом нормандской встречи [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление срывом нормандской встречи на уровне министров иностранных дел, которая должна была пройти 11 ноября. Она отметила, что у переговоров в этом формате своя динамика и их нужно проводить.
"Я просила президента России (Владимира Путина - ред.), чтобы, пока я нахожусь на посту канцлера, такая встреча (в нормандском формате - ред.) состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, она не состоялось", - сказала она.
Меркель добавила, что срыв встречи министров иностранных дел нормандской четверки в Германии и Франции с одной стороны, и России - с другой, будут объяснять по-разному.
Канцлер отметила, что если под предлогом обсуждения итогового документа будущей встречи она не будет проводиться, то достигнуть каких-либо результатов будет невозможно.
"У встреч в этом формате всегда своя динамика. Поэтому проводить их хорошо и правильно", - пояснила Меркель.
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