Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе рабочего визита в Вашингтон обсудил со своим американским коллегой Ллойд Остином наращивание оборонного потенциала украинской армии и ее переход на стандарты НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Глава Пентагона заверил Резникова в непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министры обсудили ряд вопросов безопасности, в первую очередь дестабилизирующие действия России в регионе, а также реализацию пунктов Рамочного соглашения по стратегическим основам оборонного партнерства между США и Украиной, подписанного в августе этого года. В первую очередь наращивание оборонного потенциала Украины.

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Пресс-служба Минобороны сообщает, что переговоры между украинской и американской делегациями длилось около трех часов. После встречи Алексей Резников сделал заявление:

Украина ценит стратегические отношения с США и помощь американского народа в противодействии российской агрессии. Мы настроены развивать наше партнерство. Этот визит проходит в то время, когда весь мир наблюдает за гибридной атакой с использованием мигрантов в Польшу и страны Балтии. Моя страна уже восемь лет отражает вооруженную агрессию России, и мы ценим усилия Соединенных Штатов привлечь внимание к угрозам со стороны Москвы. Мы одинаково оцениваем их опасный потенциал.

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Напомним, что 14 ноября Украина получила из Соединенных Штатов около 80 тыс. кг боеприпасов.

В январе 2021 года Штаты передали украинской армии 20 бронемобилей "Хамви" и 84 лодки. В феврале ВМС ВСУ получили от американцев 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac.