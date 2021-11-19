В Винницкой области погибла многодетная семья, в живых остался лишь старший ребенок. Об этом сообщает ГУНП в Винницкой области.

Трагедия произошла 18 ноября в селе Марьяновка. В частном доме обнаружили мертвыми родителей - 44-летнего мужчину и его 34-летнюю жену, а также четверых детей - 6, 8, 9 и 11 лет.

По данным "ТСН", уцелел только старший ребенок - 14-летний подросток. Он ночевал у бабушки и вернулся домой утром.

Сначала парень подумал, что семья спит. Он сказал об этом бабушке, которая заподозрила неладное, ведь взрослые обычно просыпалась рано. Полицию вызвал староста села.

По предварительной информации, смерть людей могло вызвать тление неисправной проводки в доме. Возможно, начал дымить провод, ведущий к холодильнику, испуская едкий дым, которым и отравилась семья.

Полиция открыла уголовное производство по п. 1, 2, ч. 2, ст. 115 УКУ (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Напомним, что в начале октября аналогичная трагедия произошла в Сумской области, где угарным газом отравилась семья из шести человек.