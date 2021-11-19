Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило бустерную прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба BioNTech.

Дополнительную прививку смогут получить люди старше 18 лет.

По данным компании, дополнительная доза прививки должна вводиться не менее чем через шесть месяцев после завершения первичной серии вакцинации и иметь ту же дозировку, что и дозы первичной серии.

Доктор медицинских наук, генеральный директор и соучредитель компании BioNTech Угур Сахин заявил:

Сегодняшнее решение FDA подкреплено клиническими данными, свидетельствующими об устойчивом иммунном ответе после введения дополнительной дозы нашей вакцины, превышающем показатели, наблюдавшиеся даже после завершения высокоэффективного двухдозового первичного курса.

По его словам, дополнительная доза вакцины способна поддерживать высокий уровень защиты от проверенных штаммов, включая "Дельта".

Читайте также, что гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус осудил широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. Он подчеркнул, что в странах с низкими доходами люди все еще ждут первый укол вакцины.

Кроме того, в Турции вводят прививку третьей дозой вакцины от коронавируса. Речь идет о тех, кто уже прошел иммунизацию двумя дозами Pfizer, 59% населения страны уже получили две дозы вакцины, добавив, что этот показатель должен быть выше 70% для достижения коллективного иммунитета.

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