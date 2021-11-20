Российский артист Валерий Гаркалин скончался в Москве от последствий коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в субботу ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер.

Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Артисту было 67 лет. 2 октября его доставили в больницу с коронавирусной инфекцией.

Сразу после поступления в медучреждение его ввели в кому. До болезни Гаркалин перенес шунтирование сердца, лечение было осложнено атеросклерозом сосудов.

8 ноября сообщалось об экстренной операции, проведенной Гаркалину. Через несколько дней появились сообщения о тромбозе и ампутации руки. Позднее агент артиста развеяла слухи об ампутации.

Валерий Гаркалин широко известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала роль Алексея Грекова в криминальной драме Сергея Бодрова - старшего и Александра Буравского "Катала" (1989). Среди наиболее известных киноработ:

Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992, режиссер Леонид Белозорович);

братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995, Владимир Меньшов);

Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997, Тигран Кеосаян);

Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000, Тигран Кеосаян);

Аркадий Рябоконь в сериале "Между нами, девочками" (2013, Алексей Кирющенко) и др.

Последней ролью Гаркавина в кино стал Седов в криминальном фильме Марии Маханько "Шахматная королева" (2018). В общей сложности Валерий Гаркалин снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.

Валерий Гаркалин с дочерью Никой и супругой Екатериной, 2005 год

Напомним, что на днях умер российский актер Игорь Савочкин, который прославился ролью в фильме "Ночной дозор".