Скончался актер Валерий Гаркалин, звезда фильма "Ширли-мырли" [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Российский артист Валерий Гаркалин скончался в Москве от последствий коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в субботу ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер.
Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Артисту было 67 лет. 2 октября его доставили в больницу с коронавирусной инфекцией.
Сразу после поступления в медучреждение его ввели в кому. До болезни Гаркалин перенес шунтирование сердца, лечение было осложнено атеросклерозом сосудов.
8 ноября сообщалось об экстренной операции, проведенной Гаркалину. Через несколько дней появились сообщения о тромбозе и ампутации руки. Позднее агент артиста развеяла слухи об ампутации.
Валерий Гаркалин широко известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала роль Алексея Грекова в криминальной драме Сергея Бодрова - старшего и Александра Буравского "Катала" (1989). Среди наиболее известных киноработ:
- Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992, режиссер Леонид Белозорович);
- братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995, Владимир Меньшов);
- Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997, Тигран Кеосаян);
- Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000, Тигран Кеосаян);
- Аркадий Рябоконь в сериале "Между нами, девочками" (2013, Алексей Кирющенко) и др.
Последней ролью Гаркавина в кино стал Седов в криминальном фильме Марии Маханько "Шахматная королева" (2018). В общей сложности Валерий Гаркалин снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.
Валерий Гаркалин с дочерью Никой и супругой Екатериной, 2005 год
Напомним, что на днях умер российский актер Игорь Савочкин, который прославился ролью в фильме "Ночной дозор".
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