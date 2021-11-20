Химическое вещество гексадеканал, которое периодически выделяет человеческое тело, по-разному влияет на мужчин и женщин, успокаивая первых и приводя в ярость вторых. Такое открытие сделали из Института Вейцмана (Израиль), исследование которых опубликовано в журнале Science Advances.

Гексадеканал иногда содержится в человеческом дыхании, фекалиях и выделяется кожей. Он не имеет запаха, но все равно воспринимается человеком.

Ученые решили выяснить, как гексадеканал влияет на поведение людей. Для этого собрали две команды мужчин и женщин и предложили им сыграть в экономическую онлайн-игру. Перед состязанием попросили понюхать гвоздичное масло, в которое подмешали гексадеканал.

Игра изначально была создана так, чтобы в определенный момент начинала казаться несправедливой. При этом в ней былав предусмотрена опция "взорвать" своих оппонентов с разной силой.

Женщины, понюхавшие гексадеканал, вели себя в игре на 17,6% более агрессивно, а мужчины наоборот более спокойно на 18,4%.

МРТ-исследование мозга показало, что после провокацией гексадеканалом и у мужчин, и у женщин увеличилась активность в частях мозга, связанных с распознаванием социальных сигналов. Однако активность нейронов, связывающих эти области с центрами агрессии, возрастала у женщин и сжалась у мужчин.

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