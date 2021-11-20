Американский актер Арт ЛаФлер скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет. Об этом сообщила в Facebook его жена, Шелли ЛаФлер.

После 10-летней борьбы с болезнью Паркинсона Арт Лафлер, любовь всей моей жизни, ушел из жизни... Мне очень повезло, что у меня были 43 года отношений с мужчиной, который заботился обо мне и которого я обожала. Искусство было больше, чем жизнь, и значило для нас весь мир.

Арта ЛаФлера тяжело зазвать кинозвездой, но его лицо было одним из самых узнаваемых на экранах.

Актер начал сниматься еще в 70-х и сыграл во многих известных фильмах и сериалах. Вот одно из первых его появление на телеэкране в культовом сериале "Чертова служба в госпитале Мэш".

RIP to Art Lafleur who passed away this week at the age of 78. #ClassicMASH pic.twitter.com/WlFN94pqaP — Classic MASH 🍸 (@ClassicMASH) November 20, 2021

ЛаФлер известен ролями в таких фильмах, как "Кобра" (1986), "Поле его мечты" (1989), "Мэверик" (1994), Бетховен-4 (2001).

Его звездной ролью считается "Малыш Рут" в спортивной бейсбольной комедии 1993 года "Площадка (The Sandlot).

ЛаФлер снимался в сериалах "Байки из склепа", "Команда "А", "Доктор Хаус", "Скорая помощь", "Менталист", "Спасатели Малибу" и многих других. Всего в его послужном списке более двухсот ролей в кино и сериалах.

Напомним, что в России скончался актер Валерий Гаркалин, звезда фильма "Ширли-мырли".