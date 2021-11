Американский актер Арт ЛаФлер скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет. Об этом сообщила в Facebook его жена, Шелли ЛаФлер.

Арта ЛаФлера тяжело зазвать кинозвездой, но его лицо было одним из самых узнаваемых на экранах.

Актер начал сниматься еще в 70-х и сыграл во многих известных фильмах и сериалах. Вот одно из первых его появление на телеэкране в культовом сериале "Чертова служба в госпитале Мэш".

RIP to Art Lafleur who passed away this week at the age of 78. #ClassicMASH pic.twitter.com/WlFN94pqaP