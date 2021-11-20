Заразнее на 10-15%: в восьми областях обнаружили новый подтип штамма "Дельта" [ Редактировать ]
В Украине зафиксирован новый подтип COVID-штамма "Дельта", который более заразен чем тот, что до сих пор известен.
Об этом во время брифинга сообщил глава государственного учреждения "Одесский областной Центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Виталий Гончаров.
Этот вариант, который более заразный - на 10-15%, обнаружили в инфицированных в нескольких областях: Одесской, Львовской, Волынской, Херсонской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ровенской.
"Штамм "Дельта" себя оправдал относительно более агрессивных свойств. В результате значительной заразности штамма уменьшилась продолжительность инкубационного периода — от 14 до 3-5 дней. Значительно увеличился показатель летальности. Это следствие тяжелого клинического течения заболевания, требующего госпитализации и кислородной терапии", — рассказывает Гончаров.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 20 ноября зафиксировано 18 250 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 664 человека, еще 21 979 пациентов поправилось. За сутки вакцинировано более 311,3 тыс. украинцев.
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