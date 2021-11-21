В столице на мосту Патона мужчины устроили стрельбу в воздух из своего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Согласно данным правоохранителей, по мосту двигался автомобиль BMW, из которого раздавались выстрелы. Происшествие случилось около 11 часов утра.

Заявитель сообщал, что водитель транспортного средства BMW, двигаясь по мосту, произвел несколько выстрелов в воздух. Ближайший экипаж отправился по адресу. Благодаря камерам видеонаблюдения Безопасный город патрульные установили направление движения автомобиля.

Отмечается, что сотрудники полиции обнаружили на улице Марии Приймаченко увидели похожий по описанию автомобиль с двумя мужчинами. Внутри также нашли оружие, похожее на огнестрельное. Его было принято решение отправить на экспертизу.

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Кроме того, в Киеве на Оболони мужчина устроил стрельбу. Инцидент произошел на улице Александра Архипенко, На место происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа полиции и сотрудники уголовного розыска для установления обстоятельств происшествия.

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