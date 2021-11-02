Во вторник, 2 ноября, в Киеве на Оболони мужчина устроил стрельбу. Инцидент произошел на улице Александра Архипенко. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

На место происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа полиции и сотрудники уголовного розыска для установления обстоятельств происшествия.

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По адресу правоохранители остановили похожего по описанию мужчину, который вел себя агрессивно. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили предмет, похожий на пистолет и восемь патронов. Оружие у мужчины изъяли и направили на экспертизу.

Полицейские установили, что правонарушитель произвел три выстрела в воздух и два в землю.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Районный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Кроме того, в самом центре столицы США Вашингтона двое неизвестных мужчин открыли огонь возле одного из ресторанов. В результате происшествия есть пострадавшие, инцидент случился в двух километрах от Белого дома, в общей сложности прозвучало 20-30 выстрелов.

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