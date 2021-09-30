В одном из населенных пунктов, который находится в Одесской области, вооруженный ружьем мужчина устроил стрельбу. Правоохранители начали спецоперацию, чтобы задержать злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Сотрудники полиции приняли решение ввести специальную операцию "Гром". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Событие происходит в одном из населенных пунктов Подольского района. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, также туда выехало руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецназ.

Отмечается, что по предварительным данным, от противоправных действий правонарушителя нет погибших или пострадавших.

Читайте также, в Киевской области в Броварах случилось происшествие. Так, неизвестный открыл стрельбу прямо посреди улицы, в настоящее время о подробностях произошедшего не сообщается. В момент стрельбы по улице шли люди.

Кроме того, в Полтаве мужчина похитил женщину со стрельбой и скрылся на авто. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника, ранения от стрельбы получил прохожий 1990 года рождения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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