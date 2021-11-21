В столице за минувшие сутки зафиксировали 559 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом умерли почти полсотни человек. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтверждено 287 705 инфицированных COVID-19. 245 194 человека вылечились от инфекции (545 - за минувшие сутки), еще 7182 киевлянина умерли (46 - за минувшие сутки). За 24 часа в медучреждения столицы госпитализировали 83 человек.

Отмечается, что среди зараженных:

298 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

224 мужчины, возрастом от 18 до 88 лет;

37 детей - от года до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Днепровском (146), Дарницком (119) и Деснянском (62) районах.

Читайте также, на территории Украины за минувшие сутки зафиксировали 14 450 новых случаев коронавиурсной инфекции. за весь период эпидемии в стране COVID-19 инфицировались 3 332 943 человека, наибольшее количество заболевших находится в 5 регионах.

Кроме того, в ходе онлайн-брифинга руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сказал о том, что Украина окончательно не прошла пик третьей волны пандемии коронавируса. Из-за того, что в ряде стран наблюдается повторная вспышка, рост заболеваемости может затронуть и нашу страну.

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