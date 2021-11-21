В Киеве погибла супруга настоятеля храма на Вырлице Источник: УПЦ

В Киеве погибла 35-летняя супруга настоятеля храма в честь Преображения Господня Первого Дарницкого благочиния протоиерея Сергея Коцаря. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Трагедия произошла 20 ноября в столичном Гидропарке во время празднования престольного праздника прихода в честь мученика Валерия.

Во время крестного хода от сильных порывов ветра на матушку Марию упало дерево. От полученных травм она скончалась на месте. Четверо детей священника остались без матери.

Напомним, что 19 ноября в Киеве на заводе "ЭМКО" во время выполнения монтажных работ на двух работников упал многотонный станок. Они погибли на месте.