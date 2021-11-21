Українцям сало свиню підклало! За останній рік найстратегічніший продукт - серед лідерів зі здорожчання. Ціна на нього вже виросла наполовину!! Перегнала м'ясо, і навіть догнала елітні сорти червоної риби. Щоб розібратися чому так здорожчало сало, наша Ярина Марків пішла і в магазин, і на базар, і на ферму... зірки ютубу свинаря-блогера. Що з того вийшло - дивіться далі.

Про нього співають пісні:

-Український талісман. Віковічний наш талант.

Читають вірші:

-Та корисне для людини, бо виводить всі токсини.

Встановлюють пам'ятники. Бо воно рятує від хвороб.

-Боже мой, с чесночком, с перчиком, с солькой. С хлебушком, с борщиком.

Запашне…. українське сало!

-Сало їм, на салі сплю. Бо я так його люблю.

Ярина Марків, кореспондентка:

Та не кожен - Михайло Поплавський. Продукт національної кухні стає дедалі менш доступним для українців. Сало віднедавна називають справжнім делікатесом! Бо коштує подекуди… дорожче від м'яса!

-Кілограм свинини скільки тепер коштує? -130, 120, 125.

-Ну сало було 120 я знаю. А щас різко вот подорожало до 180 и выше. Ну это ж не дело!

Сало безжально спустошує гаманці українців! Ціни на стратегічний продукт побили всі рекорди! За підрахунками Мінфіну, в супермаркетах солоне лише за два останні місяці здорожчало майже на третину - до двохсот гривень за кіло. А за рік підстрибнуло в ціні наполовину! Така сама ситуація й на ринках. Найдешевше сало - в Харкові - 100 гривень за кілограм. Удвічі дорожче - в Одесі. А у столиці...

Наталія, продавчиня:

140 от таке. От таке 170-160. Ну оце таке, ну воно вже 350, і його вже не беруть.

Бо генеральське - для гурманів. А іншим....

Лідія, покупчиня:

Обрезки. На 3500 проживите как то и прокормиться.

Та попри "кусючі" ціни, сало - люди беруть. Хоч і небагато. Бо українець без сала - як човен без весла.

Валентина, покупчиня:

-Оно просто вкусное. Я люблю сало. Хочете попробувати? Попробуйте! -Хочемо. -Та пожалуйста!-Мягеньке? -Я не часто їм сало, але дуже смачно.

Настільки, що не встояла. Взяла й собі шматочок.

-Мені малесенький. -Всьо! будь ласка! - Супер ! - Держіть. Це вам буде на 50. - Дякую! - Щасливо й гарного дня.

Сало я купила не спроста. Для чого - скажу згодом. А поки що....

Ярина Марків, кореспондентка:

Пропоную дізнатися, що зумовлює здорожчання від першої особи. Про шлях сала від ферми до прилавку нам розкаже... блогер-свинар!

-Добрий день дорогі друзі, гості мойого канала, мої однодумці, з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог.

За 75 кілометрів від Києва, у невеликому містечку Березань мешкає сім'я Шелудьків. Господар Сергій уже 9 років розводить поросят, із яких останні два - публічно! Ділиться секретами свинарства у своєму ютуб-блозі:

-Дорогі підпищики, сьогодні будемо робити рейтинги, приїхав "Інтер", програма "Подробиці тижня!" І ось вони собственною персоною!

Приїхали розвідати, що то пішли за такі дорогі свині. Але спершу - амуніція.

-Це вам вобще прикольно -вобще … так шо ми летим щас в космос!- Полетіли! На взльот!!!!!

І прямісінько…. у хлів! Де живуть зо 2 десятки льох та кабанів.

Сергій Шелудько, свинар:

-Я вирощую для своїх знайомих. Ну в середньому шоб реалізовувати в місяць 4 голови, шоб зробити собі заробітну плату. На сьоднішній день канєшно з цим важко. -Сергію, а як ви їх називаєте?- Ну це мої Валєрчики. Це наша сама старенька свинка Машка.

Але найяскравіша зірка блогу - красуня Мегера!

-Така женщіна знаєте така, вот така - (жестикулює) - розтопчу і закусаю! - Бозє, яке малесеньке! - Тільки єслі вона буде кіпішувать, то я тобі реально кажу, шо вона тебе захаває!

А це - ще одне її дитя.

Ярина Марків: кореспондентка:

Поросятко ще не має імені, бо йому лише тиждень. І харчується воно ще тільки молоком.

А за 20 днів почне їсти корми. Які зараз ледь не на вагу золота. Лише пшениця в Україні через неврожай за рік здорожчала на 40%. А одна свиня в середньому споживає 3 кілограми їжі на день. Банально, але щоб у кабанчика з'явилося сало, його треба більше й довше годувати. Свиней на м'ясо відгодовують до шести місяців, а на сало - до восьми.

Розход корму в один кілограм перевєса увелічується.

Тому утримувати свиней на сало - дорожче. І витрати йдуть не лише на корми:

Сергій Шелудько, свинар:

Кожен свинар, він закладає від постройки якого-небудь сарая. Приміщення. Утримання цього приміщення енергоносії, світло, буржуйка щас там дрова ідуть медикаментозні препарати по-любому вакцинація, дезинфекція, яку ти робиш регулярно, водоснабженіє, якісь кормушки.

Леся Шелудько, дружина свинаря:

Робочий графік дуже важкий. Ми встаємо в 6-5 ранку, по-різному, лягаємо в 12 - коли в час.

Важка праця і великі вкладення роблять свинарство невигідним. Багато знайомих Сергія вже згорнули господарства. Але для Шелудьків - це не бізнес, а сімейна справа. Ну і зрештою, тема ютуб-блогу, з якого, на хвилиночку, чоловік отримує більший дохід, аніж зі своїх... Валєрчиків.

-Так шо, друзяки, ставимо, телеканалу "Інтер" лайкусіки. Ну а я вам кажу усім - пока, усім, друзі, пока-пока-пока.

А ми вирушаємо до експерта, щоб з'ясувати, яка ж ситуація зараз у промисловому свинарстві - на великих фермах.

Микола Бобенко, виконавчий директор Асоціації "М'ясної галузі":

Промислові підприємства орієнтовані більше на м'ясні породи тварин, м'ясо-сальні, не сальні. При теперішніх цінах на корми - сальних взагалі немає. Тобто це суцільно збитковий напрямок.

Й українці почали масово скорочувати поголів'я. З часів незалежності кількість свиней зменшилась у шість разів! Із 20 мільйонів - до трьох!

Для порівняння - в невеликій Бельгії, яка за площею дорівнює одній Київській області, на тваринницьких підприємствах утримують 6 мільйонів свиней! А в трохи більших Нідерландах - 12 мільйонів! Відтак Україна -

Микола Бобенко, виконавчий директор Асоціації "М'ясної галузі":

Імпортозалежна, тобто ми ніколи останні роки не виробляли 100% свинини для власної потреби.

Кормова криза-2020 охопила всі країни Європейсьского Союзу, а вони - основні постачальники свинини у світі. Закупівельні ціни на сало й м'ясо зросли, тому й роздрібні на ринках України стали вищі. Ну й головне питання - а що далі?

Микола Бобенко, виконавчий директор Асоціації "М'ясної галузі":

Це не остаточна ціна. Вона буде скоріше за все рости і не лише на сало, а і на м'ясо.

Ми бачимо реальну перспективу здорожчання м'яса свиней в глобальному ринку, світовому ринку на 50-100% уже з 2 кварталу 2022 року.

А поки сало ще доступне... треба їсти за обидві щоки!

Ярина Марків, кореспондентка:

Цим я зараз і займуся! Пам'ятаєте, купувала на ринку шматочок? Так от, моя колега Оксана Тупальська, а за сумісництвом ще й блогер-кулінар, згодилася його приготувати й залюбки поділиться рецептом з вами!

- Привіт! - Вітаю, заходьте, будь ласка!

Швиденько кидаємо верхній одяг - і гайда на кухню!

- Оксано, дякуємо за запрошення. Скажи, що сьогодні будем готувати?

Оксана Тупальська, блогер-кулінар:

- Я пропоную, шоби ми зробили сало по-польськи. Мої родичі завжди казали: той, хто вранці з'їдає сало, має сили на увесь день.

А родичі Оксани - із Вроцлава! Тож яке воно, українське сало з польським відтінком?

-Воно буде мати жовтуватий колір. Всередині м'яким, а назовні тверденьким.

Бо варитиметься в цибулинні.

Окріп зробить сало ніжним у середині, лушпиння з ріпчатої - надасть "копченого" ефекту, а часник і спеції - пікантності. Власне, це всі інгредієнти, які нам потрібні!

-Беремо цибулю і обчищаємо.

Шкірку, десь на три жмені. Набираємо води, ставимо на плиту. Туди ж кидаємо перець, лавровий лист, сушений кріп і ...сальце!

-Оп! І воно таке гарне тут нам.

Варитиметься. Приблизно 20 хвилин. А тим часом робимо заправку. А тут вже... й сало підійшло!

-Ось воно! Дивіться, яке гарне. –Мм, а запах який вже !

На всю квартиру! Завершальний штрих - щедро натираємо часником, перцем....І.....ні, ще не їмо. Ставимо в холодильник - на 30 хвилин.

Очікування було довгим, але не для вас! Нарешті сало - нарізаємо. На вигляд - дуже апетитне. А яке на смак?

Ярина Марків, кореспондентка:

Оце я розумію, їжа справжнього українця! Не хліб із салом, а сало з хлібом! Враховуючи товщину продуктів.. Що ж, саме час скуштувати!...Дуже смачно!!

Поїли-побалакали... Стоп....а як же оператор?!