Українське сало стало чи не найдорожчим продуктом на столі: в чому причина [ Редактировать ]
Українцям сало свиню підклало! За останній рік найстратегічніший продукт - серед лідерів зі здорожчання. Ціна на нього вже виросла наполовину!! Перегнала м'ясо, і навіть догнала елітні сорти червоної риби. Щоб розібратися чому так здорожчало сало, наша Ярина Марків пішла і в магазин, і на базар, і на ферму... зірки ютубу свинаря-блогера. Що з того вийшло - дивіться далі.
Про нього співають пісні:
-Український талісман. Віковічний наш талант.
Читають вірші:
-Та корисне для людини, бо виводить всі токсини.
Встановлюють пам'ятники. Бо воно рятує від хвороб.
-Боже мой, с чесночком, с перчиком, с солькой. С хлебушком, с борщиком.
Запашне…. українське сало!
-Сало їм, на салі сплю. Бо я так його люблю.
Ярина Марків, кореспондентка:
Та не кожен - Михайло Поплавський. Продукт національної кухні стає дедалі менш доступним для українців. Сало віднедавна називають справжнім делікатесом! Бо коштує подекуди… дорожче від м'яса!
-Кілограм свинини скільки тепер коштує? -130, 120, 125.
-Ну сало було 120 я знаю. А щас різко вот подорожало до 180 и выше. Ну это ж не дело!
Сало безжально спустошує гаманці українців! Ціни на стратегічний продукт побили всі рекорди! За підрахунками Мінфіну, в супермаркетах солоне лише за два останні місяці здорожчало майже на третину - до двохсот гривень за кіло. А за рік підстрибнуло в ціні наполовину! Така сама ситуація й на ринках. Найдешевше сало - в Харкові - 100 гривень за кілограм. Удвічі дорожче - в Одесі. А у столиці...
Наталія, продавчиня:
140 от таке. От таке 170-160. Ну оце таке, ну воно вже 350, і його вже не беруть.
Бо генеральське - для гурманів. А іншим....
Лідія, покупчиня:
Обрезки. На 3500 проживите как то и прокормиться.
Та попри "кусючі" ціни, сало - люди беруть. Хоч і небагато. Бо українець без сала - як човен без весла.
Валентина, покупчиня:
-Оно просто вкусное. Я люблю сало. Хочете попробувати? Попробуйте! -Хочемо. -Та пожалуйста!-Мягеньке? -Я не часто їм сало, але дуже смачно.
Настільки, що не встояла. Взяла й собі шматочок.
-Мені малесенький. -Всьо! будь ласка! - Супер ! - Держіть. Це вам буде на 50. - Дякую! - Щасливо й гарного дня.
Сало я купила не спроста. Для чого - скажу згодом. А поки що....
Ярина Марків, кореспондентка:
Пропоную дізнатися, що зумовлює здорожчання від першої особи. Про шлях сала від ферми до прилавку нам розкаже... блогер-свинар!
-Добрий день дорогі друзі, гості мойого канала, мої однодумці, з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог.
За 75 кілометрів від Києва, у невеликому містечку Березань мешкає сім'я Шелудьків. Господар Сергій уже 9 років розводить поросят, із яких останні два - публічно! Ділиться секретами свинарства у своєму ютуб-блозі:
-Дорогі підпищики, сьогодні будемо робити рейтинги, приїхав "Інтер", програма "Подробиці тижня!" І ось вони собственною персоною!
Приїхали розвідати, що то пішли за такі дорогі свині. Але спершу - амуніція.
-Це вам вобще прикольно -вобще … так шо ми летим щас в космос!- Полетіли! На взльот!!!!!
І прямісінько…. у хлів! Де живуть зо 2 десятки льох та кабанів.
Сергій Шелудько, свинар:
-Я вирощую для своїх знайомих. Ну в середньому шоб реалізовувати в місяць 4 голови, шоб зробити собі заробітну плату. На сьоднішній день канєшно з цим важко. -Сергію, а як ви їх називаєте?- Ну це мої Валєрчики. Це наша сама старенька свинка Машка.
Але найяскравіша зірка блогу - красуня Мегера!
-Така женщіна знаєте така, вот така - (жестикулює) - розтопчу і закусаю! - Бозє, яке малесеньке! - Тільки єслі вона буде кіпішувать, то я тобі реально кажу, шо вона тебе захаває!
А це - ще одне її дитя.
Ярина Марків: кореспондентка:
Поросятко ще не має імені, бо йому лише тиждень. І харчується воно ще тільки молоком.
А за 20 днів почне їсти корми. Які зараз ледь не на вагу золота. Лише пшениця в Україні через неврожай за рік здорожчала на 40%. А одна свиня в середньому споживає 3 кілограми їжі на день. Банально, але щоб у кабанчика з'явилося сало, його треба більше й довше годувати. Свиней на м'ясо відгодовують до шести місяців, а на сало - до восьми.
Розход корму в один кілограм перевєса увелічується.
Тому утримувати свиней на сало - дорожче. І витрати йдуть не лише на корми:
Сергій Шелудько, свинар:
Кожен свинар, він закладає від постройки якого-небудь сарая. Приміщення. Утримання цього приміщення енергоносії, світло, буржуйка щас там дрова ідуть медикаментозні препарати по-любому вакцинація, дезинфекція, яку ти робиш регулярно, водоснабженіє, якісь кормушки.
Леся Шелудько, дружина свинаря:
Робочий графік дуже важкий. Ми встаємо в 6-5 ранку, по-різному, лягаємо в 12 - коли в час.
Важка праця і великі вкладення роблять свинарство невигідним. Багато знайомих Сергія вже згорнули господарства. Але для Шелудьків - це не бізнес, а сімейна справа. Ну і зрештою, тема ютуб-блогу, з якого, на хвилиночку, чоловік отримує більший дохід, аніж зі своїх... Валєрчиків.
-Так шо, друзяки, ставимо, телеканалу "Інтер" лайкусіки. Ну а я вам кажу усім - пока, усім, друзі, пока-пока-пока.
А ми вирушаємо до експерта, щоб з'ясувати, яка ж ситуація зараз у промисловому свинарстві - на великих фермах.
Микола Бобенко, виконавчий директор Асоціації "М'ясної галузі":
Промислові підприємства орієнтовані більше на м'ясні породи тварин, м'ясо-сальні, не сальні. При теперішніх цінах на корми - сальних взагалі немає. Тобто це суцільно збитковий напрямок.
Й українці почали масово скорочувати поголів'я. З часів незалежності кількість свиней зменшилась у шість разів! Із 20 мільйонів - до трьох!
Для порівняння - в невеликій Бельгії, яка за площею дорівнює одній Київській області, на тваринницьких підприємствах утримують 6 мільйонів свиней! А в трохи більших Нідерландах - 12 мільйонів! Відтак Україна -
Микола Бобенко, виконавчий директор Асоціації "М'ясної галузі":
Імпортозалежна, тобто ми ніколи останні роки не виробляли 100% свинини для власної потреби.
Кормова криза-2020 охопила всі країни Європейсьского Союзу, а вони - основні постачальники свинини у світі. Закупівельні ціни на сало й м'ясо зросли, тому й роздрібні на ринках України стали вищі. Ну й головне питання - а що далі?
Микола Бобенко, виконавчий директор Асоціації "М'ясної галузі":
Це не остаточна ціна. Вона буде скоріше за все рости і не лише на сало, а і на м'ясо.
Ми бачимо реальну перспективу здорожчання м'яса свиней в глобальному ринку, світовому ринку на 50-100% уже з 2 кварталу 2022 року.
А поки сало ще доступне... треба їсти за обидві щоки!
Ярина Марків, кореспондентка:
Цим я зараз і займуся! Пам'ятаєте, купувала на ринку шматочок? Так от, моя колега Оксана Тупальська, а за сумісництвом ще й блогер-кулінар, згодилася його приготувати й залюбки поділиться рецептом з вами!
- Привіт! - Вітаю, заходьте, будь ласка!
Швиденько кидаємо верхній одяг - і гайда на кухню!
- Оксано, дякуємо за запрошення. Скажи, що сьогодні будем готувати?
Оксана Тупальська, блогер-кулінар:
- Я пропоную, шоби ми зробили сало по-польськи. Мої родичі завжди казали: той, хто вранці з'їдає сало, має сили на увесь день.
А родичі Оксани - із Вроцлава! Тож яке воно, українське сало з польським відтінком?
-Воно буде мати жовтуватий колір. Всередині м'яким, а назовні тверденьким.
Бо варитиметься в цибулинні.
Окріп зробить сало ніжним у середині, лушпиння з ріпчатої - надасть "копченого" ефекту, а часник і спеції - пікантності. Власне, це всі інгредієнти, які нам потрібні!
-Беремо цибулю і обчищаємо.
Шкірку, десь на три жмені. Набираємо води, ставимо на плиту. Туди ж кидаємо перець, лавровий лист, сушений кріп і ...сальце!
-Оп! І воно таке гарне тут нам.
Варитиметься. Приблизно 20 хвилин. А тим часом робимо заправку. А тут вже... й сало підійшло!
-Ось воно! Дивіться, яке гарне. –Мм, а запах який вже !
На всю квартиру! Завершальний штрих - щедро натираємо часником, перцем....І.....ні, ще не їмо. Ставимо в холодильник - на 30 хвилин.
Очікування було довгим, але не для вас! Нарешті сало - нарізаємо. На вигляд - дуже апетитне. А яке на смак?
Ярина Марків, кореспондентка:
Оце я розумію, їжа справжнього українця! Не хліб із салом, а сало з хлібом! Враховуючи товщину продуктів.. Що ж, саме час скуштувати!...Дуже смачно!!
Поїли-побалакали... Стоп....а як же оператор?!
-Павле, скуштуйте й ви! - Смачно? - (оператор махає камерою - так!) - Смааачно!
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